İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğlaspor sahaya indi

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hasan Şermet yönetiminde ilk çalışmasını


Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştiren Yeşil Beyazlılar hazırlık kampını Muğla'da geçirecek.


Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı ilk antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, “İlk antrenmanımızı Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdik. Antrenmanlarımız Menteşe Ortaköy tesislerinde devam edecek. Muğlaspor bu sene dış kampa gitmeyecek. Tüm hazırlığımızı Muğla'da yapacağız. İlk antrenmana anlaştığımız futbolcular ve alt yapıdan 7 oyuncu katıldı. Altyapı oyuncularımız . Teknik Direktör Hasan Şermet hocamız tarafından deneniyor. Ayrıca transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Her geçen gün kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.