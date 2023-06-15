Muğlaspor Teknik Direktörü Aslan: "Şampiyonluk için Muğla'dayım"

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor'un anlaşmaya vardığı deneyimli teknik adam Erkan Aslan, "Şampiyonluk için Muğla'dayım" dedi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla teknik direktör Erkan Aslan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Muğlaspor gibi büyük bir camiada göreve gelmekten mutluluk duyduğunu ve şampiyonluk için burada olduğunu dile getiren teknik direktör Erkan Aslan, ''Muğlaspor büyük bir camia, buraları hak eden bir kulüp değil. Biz buraya şampiyonluk yaşamak için geldik. Muğlaspor'u sevenler, Muğlalılar ve tüm taraftarları tribünleri doldurmaya ve sezon sonunda özlenen şampiyonluğu beraber kutlamaya, bu büyük heyecanı beraber yaşamaya davet ediyoruz. İnşallah el birliğiyle Muğlaspor'u hak ettiği yere çıkaracağız'' dedi.

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise, ''İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Muğlaspor oluşturacağız. Muğlaspor'un mali açıdan güçlü, sürdürülebilir başarıya sahip bir spor kulübü haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Erkan hocamıza ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm Muğlaspor camiası için bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

İmza töreni sonrasında Başkan Menaf Kıyanç, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla teknik direktör Erkan Aslan ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Teknik adamlık kariyerine Manisaspor'da başlayan Erkan Aslan; Somaspor, Manisaspor, Ödemişspor, Kınık Belediyespor, Manisa Sanayispor ve Yunus Emre Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı.