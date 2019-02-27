Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile sözleşme imzaladı

Muğlaspor'da teknik direktör Erdinç Pala'nın yardımcıları ile birlikte istifa etmesinin ardından, yeşil beyazlılar Tugay Kerimoğlu'nun abisi

Tolgay Kerimoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşma yapan Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, “Fatsa ile oynadığımız maç sonrası Erdinç hocamız istifa dilekçesi verdi. Biz de yönetim olarak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ardından Tolgay hocamızla bu sezon ve önümüzdeki sezon için yola devam etme kararı aldık” dedi.

Kapiz, konuşmasının devamında, Muğlaspor'un sezon başında 6,7 milyon lira borcu olduğunu, 7 ayda bu borcun 4 milyon lirasını ödediklerini dile getirdi. Erol Kapiz, “Bu zamana kadar bize inanarak Muğlaspor'a destek olanlara teşekkür ediyorum. Cuma günü bu vefayı göstereceğiz ve düzenleyeceğimiz gecede bize destek olanlara plaket takdim edeceğiz” diye konuştu.

Muğlaspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ise yaptığı açıklamada, “Yakın doslarımız bizden istekte bulundular. Muğlaspor'la ilgili iyi referanslar aldık. Buraya gelirken herhangi bir peşinat almadık. Biz Muğlaspor'a gönlümüzle geldik. Bugünden itibaren ilk amacımız alt taraflardan kurtulmak olacak. Muğlaspor iyi bir kadroya sahip. Alt taraftan kurtulursak, üst sıraları zorlamaya çalışacağız” diye ifade etti.