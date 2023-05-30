Muğlaspor U-11 takımı şampiyon oldu

hafta karşılaşmasında 48 Çağdaşspor ile Bülent Akça Futbol Sahası'nda karşılaşan Muğlaspor U-11 takımı, rakibini mağlup ederek 12'de 12 yaparak şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı minikler, puanını 36'ya yükseltti ve grup maçlarının tamamlanmasına iki maç kala şampiyonluğunu ilan etti. U-11 Muğlaspor Antrenörü Sezai Aksoy'un öğrencileri sezon başından bu yana katıldıkları turnuvalardan kupayla dönerken, başarılı grafiklerini lige yansıtmayı da başardı. 4 Haziran Pazar günü Ula Belediyespor ve 11 Haziran Pazar günü Muğla Gençlikspor ile karşılaşacak olan takımımız, grup maçları sonrasında il şampiyonluğu için Play-Off maçına çıkacak.