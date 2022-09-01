Muğlaspor Yaz Futbol Okulu'nun mezuniyet töreni yapıldı

Muğlaspor'un Yaz Futbol Okulu mezuniyet töreni, Kulüp Başkanı Ali Çakır ve yönetim kurulu üyelerin katılımıyla Muğlaspor tesislerinde gerçekleşti.

Sporcuların ve velilerinin yoğun katılımıyla yapılan mezuniyet töreninde yüze yakın sporcu, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Yeşil beyazlı kulübün Altyapı Şube Sorumluları Ahmet Niyazi Çağlar, İlker Türk ve Fırat Kaya tarafından organize edilen mezuniyet töreninde, sporculara Muğlaspor marşı eşliğinde diplomaları ve hikaye kitabı takdim edildi.

Açılış konuşmasını yapan Muğlaspor Kulübü Başkanı Ali Çakır, mezuniyet törenine yüksek katılım olması nedeniyle mutluluğunu dile getirdi.

Spor okulundan mezun olan çocukların geleceğin Muğlaspor'unun temelini oluşturduğunu belirten Başkan Çakır, ‘'Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Geleceğin Muğlaspor'unu oluşturma adına yaz spor okullarımız oldukça büyük önem arz ediyor. Son zamanlarda alt yapı takımlarımızın turnuvalarda göstermiş olduğu başarılar spor okullarımıza da ilgiyi arttırdı. Okulumuzda gösterdiği başarılar sonrası lisanslı sporcumuz olacak miniklerimiz de var. Başta siz değerli velilerimize, evlatlarınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yaz boyunca futbol okulumuzda çocuklarımıza antrenmanlar yaptıran, onlara sporculuğun doğrularını gösteren ve iyi bireyler yetiştirmek için var güçleriyle çalışan hocalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Başkan Çakır'ın konuşmasının ardından diploma törenine geçildi. Minik sporculara diplomalarını Başkan Ali Çakır, yönetim kurulu üyeleri Bekir Lozan, Nihat Aktaş, Fatih Sevin, İlker Türk, Fırat Kaya, Hasan Keskin ve Ahmet Ertem takdim etti.

Diploma töreninin sona ermesiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri, sporcular, veliler ve antrenörler günün hatırası olarak toplu fotoğraf çektirdi.