Muğlaspor yönetimi halı sahada bir araya geldi

Bölgesel Amatör Lig 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Muğlaspor'un yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında halı saha maçı gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında halı saha maçı yapan yöneticiler, hem spor yaptılar hem de eğlenerek yeni sezon öncesi stres attılar.

Muğlaspor'un başkan vekillerinden Bekir Lozan'ın hakemlik yaptığı karşılaşmayı kırmızı takım 24-22'lik skorla kazandı. Maçın yıldızı ise attığı şık gollerle Futbol Şube Sorumlusu Evşin Karacan oldu. Karşılaşmayı kaybeden takım, kazanan takıma baklava ısmarladı.

Yeşil takım Ahmet Ertem, Nihat Aktaş, Evşin Karacan, İlker Türk, Ahmet Niyazi Çağlar ve Ahmet Eyüboğlu'ndan oluşurken, kımızı takımda ise Hasan Keskin, Nail Kızıl, Fırat Kaya, Bora Çulhaoğlu, Ali Çakır ve Bekir Kapar yer aldı.