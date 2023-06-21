Muğlaspor'a 3 yeni transfer

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezon çalışmalarını sürdüren Muğlaspor dış transfer çalışmaları çerçevesinde son olarak Yunus Emre Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Onurcan Küçük ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Şerif Ali Eğilmez'i kadrosuna dahil etti. Yeşil beyazlılar iç transferde ise 27 yaşındaki sol bek Adnan Erdem ile yeniden anlaşmaya vardı.

Teknik heyet raporu ve transfer komitesinin çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen transfer Onurcan, Şerif Ali ve Adnan için imza töreni düzenlendi. Muğlaspor'un sampiyonluk hedefine katkı sunmak için geldiklerini dile getiren Onurcan ve Şerif Ali, takımın başarısı için en iyi şekilde sahada mücadele edeceklerini ifade etti. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk hedefine ulaşılamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Adnan Erdem ise bu sezon birlik ve beraberlik içinde özlenen şampiyonluğun geleceğine inandığını belirtti.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Başkan Vekili İbrahim Güngör, yönetim kurulu üyeleri Semih Soykan, İlker Barış Kalaç, Cahit Alkan, Kurtuluş Aktaş ve Futbol Direktörü Ozan Özkan hazır bulundu.