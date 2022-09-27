İhlas Haber Ajansı

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Muğlaspor'a altyapı takviyesi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, altyapısında yetişen 5 ismi A Takım kadrosuna dahil etti.



Yeşil-beyazlılar, altyapı oyuncuları orta saha Oğuzhan Sertakan(18), defans Gökhan Karakoç(19), forvet Anıl Yörük(18) ve kaleciler Akil Şakirt(17) ile Muammer Çalışır'ı(16) A Takım'a çıkardı.



Kulüp Başkanı Ali Çakır, genç futbolcuların imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan genç kardeşlerimizi A Takım kadrosuna dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişimlerini yakından takip ettiğim gençlerimiz, kulübümüzün geleceğini oluşturacak. Gençlerimiz çok çalışsınlar ve futbol odaklı hayaller kursunlar. İleride başarılı olacaklarına ve iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Gençlerimize yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyorum" dedi.



İmza sonrası mutlu olduklarını dile getiren genç futbolcular ise güzel bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını ifade ettiler.

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