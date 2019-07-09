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Muğlaspor'a iki transfer birden

TFF 3.

Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor'dan kanat oyuncusu Adem Aydın ve 1461 Trabzon'dan


genç sol bek Sami Can Özkan ile sözleşme imzaladı.


Muğlaspor geçen sene Karacabey Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılar aynı anda 1461 Trabzon'dan genç sol bek Sami Can Özkan'ı da 1 yıllığına kiraladı.


32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Adem Aydın geçen sene 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 5 asist yapan Aydın, kariyerinde 1461 Trabzon, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyerbekirspor, Erekspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu zamana kadar PTT 1'inci Lig, 2 ve 3'üncü Liglerde oynayan Adem Aydın 7 kez Play-off maçlarına çıktı, 2 kez şampiyonluk yaşadı.


Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Sami Can Özkan ise geçen sene 1461 Trabzon'da 21 maça çıktı. 20 yaşındaki genç sol bek oyuncusu bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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