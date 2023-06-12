Muğlaspor'a taraftarlarından destek

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Kıyanç, “Muğlaspor'un taraftarıyla çok büyük bir aileyiz. Muğlaspor büyük bir camia. Kulüp yöneticileri, taraftarlar ve yeşil beyazlı camiaya gönül verenlerle, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflenen başarının mutlaka elde edileceğine inanıyorum'' dedi.

48 Gençlik üyeleri, Başkan Kıyanç ve yönetim kuruluna başarılar diledi. Taraftarlar, her zaman olduğu gibi bundan sonrada aynı duyarlılık içinde takımı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, lig mücadelesinde başarılar temennisinde bulundu.

Başkan Kıyanç tarafından karşılanan 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Başkan Kıyanç'a çiçek takdim etti. Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyaret sırasında Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Bölge Temsilcisi Fahri Keleş'te hazır bulundu.