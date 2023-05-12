Muğlaspor'da 170 öğrenci sertifika aldı

Muğlaspor Kulübü Spor Okulu'nun kış dönemi mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet törenine 170 sporcu öğrenci katılırken, çeşitli yaşlarda öğrencilere sertifikaları verildi.

Törende konuşma yapan Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, ”Bizler Muğlaspor olarak 55 yıllık bir çınarız. Bunun için de çocuklarımızın gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Sizinle birlikte en iyi şekilde çocuklarımızın mutlu olmaları için çabaladık. Çocuklarımız geliştiler öğrendiler inşallah ileride abileri gibi en iyi yerlerde olacaklarına inancımız tamdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 170 öğrenciye sertifikaları dağıtıldı. Çocuklar sertifika töreninden sonra kendi aralarında maç yaptı.