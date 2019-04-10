Muğlaspor'da Başkanlar Kurulu kritik hafta için toplandı

Spor Toto 3'üncü lig 3'üncü grupta bu hafta sonu sahasında Anadolu Bağcılar ile kritik bir maça çıkacak olan Muğlaspor

için, zorlu mücadele öncesi eski kulüp başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu toplandı.

Bir dönem Muğlaspor Başkanlığı da yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında yapılan toplantıya, Hamdi Yücel Gürsoy, Mustafa Hükkamoğlu, Erol Kutlay, Önder Kaytan, Hamza Akercan, Haluk Beyimoğlu, Rüştü Gürsoy ile mevcut Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İlk bölümü basına açık yapılan toplantıda konuşan Erol Kapiz, toplantıya katılan tüm başkanlara teşekkür etti. Kapiz, Bağcılar maçının dönüm noktası olduğunu ifade ederek, Pazar günü oynanacak zorlu maça tüm halkı davet etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, böyle zorlu süreçlerde Muğla'nın tek yürek olduğunu dile getirdi ve Pazar günü Muğla'nın Atatürk Stadyumunda buluşması gerektiğini belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının devamında ise, başkanlar teknik heyet ve futbolcularla görüştü.