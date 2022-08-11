Muğlaspor'da iç transfer hamlesi

Muğlaspor'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu Semres Sarı, yeşil-beyazlıların şampiyonluk hedefine katkı sunmak istediğini dile getirdi. Öte yandan transfer çalışmalarında çerçevesinde 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile de sözleşme yenilendi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Atakan, 2 gol kaydetti. Muğlaspor forması altında 3. Lig'de de mücadele eden Atakan Akbulut, yeşil-beyazlı camiayı yeniden profesyonel liglere döndürmek için sahada elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirtti.