Muğlaspor'da kongre günü

Muğla'nın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, bugün akşam 18.00'de olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. Kongre Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda yapılacak.

Başkan adayı Menaf Kıyanç, geçtiğimiz günlerde Muğlaspor'u yönetmek için yeni bir sistem getireceklerini, sistemli bir şekilde Muğlaspor'u üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini ve kendisinin 1 milyon TL, yönetim kurulu üyelerinin de 250'şer bin TL takıma destek vereceklerini açıklamıştı.

Başkan adayı Kıyanç yaptığı açıklamada, "Yönetimi oluşturmak için ciddi çaba sarf ettim. Bu işi profesyonelce yapmak istiyoruz. Biz bu yönetimle gerçekten tarih yazacağız. Sonuna kadar zorlayacağız. Biz kendi hesabımızı kendimize göre yaptık. Yalnız kalırsak planlarımız var. Yalnız kalmazsak da Muğla'yı uçururuz" dedi.