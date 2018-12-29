Muğlaspor'da şirketleşme sezon sonuna ertelendi

Lig 3. Grupta mücadele eden Muğlaspor'da olağanüstü genel kuruluda şirketleşme gündeme geldi. Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi salonunda yapılan olağanüstü genel kurulda kulübün ekonomik anlamda daha iyi yerlere gelebilmesi için şirketleşmenin mutlaka gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Muğlaspor Olağanüstü Genel Kuruluna Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Eski Kulüp Başkanları 48 Gençlik Taraftarlar Derneği ve dernek üyeleri, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yeşil beyaz sevdaya gönül vermiş az sayıda taraftar katıldı.

Divan Başkanlığını eski Kulüp Başkanı Mustafa Hükkamoğlu'nun yaptığı genel kurulda söz alan Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, kulübün şirket olup olmaması konusunda üyelerin görüşünü almak için bu genel kurulu düzenlediklerini ifade etti. Kulübün ekonomik verileri hakkında da üyeleri bilgilendiren Başkan Kapiz, yönetim olarak şu ana kadar yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık borç ödediklerini dile getirdi. Kulübün nasıl bir yöntemle şirketleşmesi konusunda herkesin görüş ve önerilerine açık olduklarını belirten Başkan Kapiz, bu konuda yılsonuna kadar kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Şirketleşme konusunun sezon sonuna kadar iyice araştırıldıktan sonra bu konuda kararı kulüp üyelerinin vereceğini dile getiren Başkan Kapiz, kulübe acil destek sağlamak amacıyla başlatılan ‘Muğlaspor İçin Ben de Varım' kampanyasına herkesten destek istedi.

Muğlaspor Genel Kurulunda yapılan konuşmaların ardından şirketleşme konusunun yılsonuna ertelenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.