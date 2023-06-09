Muğlaspor'da yeni yönetim basın mensupları ile bir araya geldi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muğlaspor'un yeni yönetim kurulu, Muğla'da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlı bir şekilde başlayan Muğlaspor'un yeni yönetimi hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ettiler. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yeni yönetimin yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıyanç yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'a olan güvensizlik sona erecek. Eski yöneticilerin koyduğu temlik kaldırıldı. Bazı arkadaşlarımız alacaklarından feragat ettiler. Piyasaya olan borçları ödedik. Şuan 2,5 milyon borç ödendi. Ben 1 milyon, yönetici arkadaşlarımız 250 bin lira bu kulübe para verdi. Verdiğimiz paraların bir kuruşunu geri almayacağız. Bu bir ilk olsun. Yöneticiler bundan sonra Muğlaspor'u kendisine borçlu hale getirmesin. Kongreden sonra bu kısa sürede kulüp içinde görev dağılımını yaptık. Tüm borçlarımızı çıkardık. Bu süreçte öncelikle mali kısımda yapacağımız çalışmalara başladık. Mali açıdan ne kadar başarı elde ederseniz edin, sportif başarı elde etmediğiniz sürece başarısızsınız. Ama öncelikle Muğlaspor'un uzun süre ayakta kalabilmesi için mali ve yönetim konusunda bir sistem kuracağız. Yönetim kurulundan büyük bir destek alıyoruz. Muğlaspor'a olan güvensizlik sona erecek. Marka değeri artacak. Ortada bir başarısızlık var. Biz, eksik gördüğümüz kısımları düzeltmek istiyoruz. 7-8 milyon bir borç var. Bütün eski başkan ve yönetim kurulları elinden geleni yaptı. Fakat Muğlaspor'un kayıtlara geçmeyen borcunun olduğunu gördük. Şuan Muğlaspor'un hiçbir eski futbolcusuna borcu kalmadı. Muğlaspor'da oynayan tüm futbolcular hakkını alacak. Geçmiş yönetimde futbolculara paraları ödenmemiş. Eski yöneticilerin koyduğu temlik kaldırıldı. Bazı arkadaşlarımız alacaklarından feragat ettiler. Bu şekilde transfer yapılamazdı. Muğlaspor'u tamamen temize çıkarmak istiyoruz. Ben 1 milyon, yönetici arkadaşlarımız 250 bin lira bu kulübe para verdi. Verdiğimiz paraların bir kuruşunu geri almayacağız. Bu bir ilk olsun. Yöneticilerin bundan sonra Muğlaspor'u kendisine borçlu hale getirmemesi gerekiyor. Bu kültürü yerleştireceğiz. Devraldığımız borcu elimizden geldiğince artırmayacağız, azaltmaya çalışacağız. Biz bu açıklamalarımızla aslında kendimizi de bağlıyoruz” dedi.