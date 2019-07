Muğlaspor'dan Başkan Gümüş'e ziyaret

Yeni sezon hazırlıklarına bu hafta içinde başlayacak olan Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve Başkan Vekili Tahir Ünsal, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü makamında ziyaret etti. Başkan Gümüş'e Muğlaspor forması veren Kulüp Başkanı Kapiz bütün kişi ve kurumlardan bayrak kampanyasına destek istedi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz ve Başkan Vekili Tahir Ünsal yaklaşan sezon öncesi kulübün en büyük destekçilerinden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kulübün çalışmaları hakkında bilgi veren Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, iç ve dış transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kulübe verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Gümüş'e teşekkür etti. Başkan Kapiz, şehrin her yerini yeşil beyaz bayraklarla donatmak istediklerini ifade ederek, tüm kişi ve kuruluşlardan kulübün başlattığı bayrak kampanyasına destek vermesini istedi. Kapiz, ‘Menteşe Belediye Başkanımız bizlere her konuda büyük destek veriyor. Adeta bir yönetim kurulu üyemiz gibi her zaman bizlerle, hep yanımızda. Camiamız adına kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum' dedi.

Küçük yaşlardan bu yana Muğlaspor sevgisinin çok büyük olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yeni sezonda yeşil beyazlı kulübe başarılar diledi. Herkesin imkanları doğrultusunda kulübe destek vermesi gerektiğini dile getiren Başkan Gümüş, bayrak kampanyası sayesinde şehrin her yerinin yeşil beyaz bayraklarla donatılmasının camiaya sezon öncesi önemli motivasyon desteği vereceğini sözlerine ekledi.