Muğlaspor'dan kaleye takviye

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, geçtiğimiz sezon 12 Bingölspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mustafa Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Futbola Kayseri Erciyespor forması altında başlayan ve burada profesyonelliğe adım atan deneyimli eldiven, sırasıyla Tokatspor, Karaman FK, İdmanyurdu 1925, Mersin 33 FK ve 12 Bingölspor formalarını giydi.

Geçtiğimiz gün Muğla'ya gelen Öztürk, yeşil-beyazlı kulüple her konuda anlaşmaya vardı ve imzayı attı. Muğlaspor'un önemli bir camia olduğunu dile getiren Öztürk, ''Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada beni çok olumlu karşıladılar, güzel bir aile ortamı buldum'' dedi.

Muğlaspor'a şampiyonluk için geldiğini belirten tecrübeli file bekçisi, ''Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Her maçı kazanmak için sahada olacağız. Saha dışında sessiz, sakin bir insanım ama sahaya çıktığımda tutkuyla oynuyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.