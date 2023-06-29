Muğlaspor'dan "kral" transfer

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğlaspor, son olarak Aliağa FK formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Muhammet Ali Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

Futbola İzmirspor altyapısında başlayan 1992 doğumlu futbolcu, İzmirspor forması altında profesyonelliğe adım attı. Kariyerinde sırasıyla Tirespor, Balçova Yaşamspor, Maltepespor, Bucaspor 1923, Somaspor, 23 Elazığ FK, Serik Belediyespor, Payasspor, Pazarspor, Nazilli Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor ve Aliağa FK formalarını giydi. Türkiye Kupası'nda, TFF 2. ve 3. Lig'de 186 maça çıkan Muhammet Ali, 40 gol kaydetti. Deneyimli golcü BAL'da ise 37 gol attı. Geçtiğimiz sezon Aliağa FK formasıyla 20 maça çıkan tecrübeli isim, 19 gol atarak sezonu gol kralı olarak noktaladı. Muhammet Ali Aydın, kariyerinde profesyonel lig ve BAL şampiyonlukları da yaşadı.

Gerçekleşen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli golcü, Muğlaspor gibi büyük bir camiaya geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Muğlaspor yönetimi tarafından çok sıcak karşılandığını ve bundan etkilendiğini belirten Muhammet Ali Aydın; "Muğlaspor, büyük ve başarı geleneğine sahip bir kulüp. Burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Muğlaspor forması altında da aynı hırs ve azimle çalışmalarıma devam edeceğim. Hedefim, takımıma katkı sağlamak ve başarılar kazanmak. Muğlaspor formasını gururla giyeceğim ve taraftarlarımızın destekleriyle sahada en iyi şekilde mücadele edeceğim. Transferimde emeği geçen ve beni çok iyi bir şekilde ağırlayan başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Tecrübeli forvet Muhammet Ali Aydın için Muğlaspor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, İbrahim Güngör, Muhammet Ali Bahçeyaka, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsu Barış Yayman, Genel Kaptan Av. Yiğit Salih Tozlu, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu İlker Barış Kalaç, Sosyal Komite Üyesi Kurtuluş Aktaş ve Futbol Direktör Ozan Özkan yer aldı.