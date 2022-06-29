Muğlaspor'dan orta sahaya transfer

Lig'e yükselme başarısı gösteren ofansif orta saha-santrafor Mustafa Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Futbolu Turgutluspor alt yapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu; Bergama Belediyespor, Sancaktepe, Turgutluspor ve Kepez Belediyespor formalarını giydi. Kariyerinde 3. Lig ve 2. Lig'de toplamda 48 maçta görev alan Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz sezon başında mücadele etmeye başladığı Bölgesel Amatör Lig'de 13 maça çıktı.

Geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor forması altında şampiyonluk yaşadığını belirten genç futbolcu, "Öncelikle Muğlaspor gibi köklü bir camiaya imza attığım için mutluyum. Geçen sezon yaşadığım şampiyonluğu Muğlaspor forması altında da tekrarlamak istiyorum. İnşallah hem benim, hem de takımım adına hayırlı bir sezon olur" dedi.