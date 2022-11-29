Muğla'ya 2 gün şiddetli yağış uyarısı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım tarihi gece saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli, (30-60 kg/m2/12saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.