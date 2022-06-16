Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi

Tüm dünyada Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve uluslararası hava trafiğindeki kısıtlamanın kaldırılmasından sonra Muğla'ya bu yılın ilk 5 aylık döneminde 2021 yıllarına oranla gelen turist sayısında yüzde 855 artış yaşandı.

2021 yılının ilk 5 aylık döneminde Muğla'ya 45 bin 911 yabancı turist girişi olurken, 2022 yılının ilk 5 aylık ödeminde 438 bin 511 yabancı turist girişi oldu. 2021 yılının tamamında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 83 bin 589 kişi olarak gerçekleşmişti.

Gelen turistin yüzde 57'si İngiliz.

Muğla'ya en azla turist getiren ülkelerin ilk 5 sırasında İngiltere 252 bin 632, Almanya 29 bin 039, Rusya Federasyonundan 25 bin 622, Polonya'dan 22 bin 877, Hollanda'dan 20 bin 241 yabancı turist geldi. Muğla'ya gelen turistlerin yüzde 57'sini İngiltere oluşturuyor.

Muğla'ya turist girişinin yapıldığı Uluslararası Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı ile birlikte 10 deniz gümrük kapısı bulunuyor. Gelen turistlerin 254 bin 713'u Dalaman Havalimanı, 129 bin 237'si ise Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. 54 bin 561 yabancı turist ise Marmaris, Bozburun, Bodrum, Mantarburnu, Fethiye Göcek, Datça, Güllük, Turgutreis ve Yalıkavak limanlarından giriş yaptı.