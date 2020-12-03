Muğla'ya 750 milyon TL'lik altyapı yatırımı

Dünya Bankası ve kendi öz kaynakları ile büyük bir altyapı yatırımı hamlesi başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'dan Fethiye'ye, Kavaklıdere'den Ula'ya kadar birçok ilçede altyapı yatırımlarına hız verdi. Özellikle altyapı konusunda büyük yatırıma ve hizmete ihtiyaç duyan Bodrum ve Fethiye'de hayata geçirilen önemli yatırımların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde devam eden önemli altyapı yatırımları Bodrum Turgutreis Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 160 km uzunluğunda 160 Milyon TL maliyetle kanalizasyon hattı, yine Bodrum'un en büyük Arıtma Tesisi olacak olan 120 Milyon TL yatırımla Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve 15 Ocak'ta ihalesi yapılacak olan Gümbet-Gümüşlük AAT projesi, 70 Milyon TL yatırım ile 121 bin metre Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmaları, yine 60 Milyon TL yatırım ile başlayan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı, Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, Ula'da yapımı tamamlanan ve 13 Milyon TL'ye mal olan 73 kilometre uzunluğunda ki kanalizasyon hattı ve projesi hazırlanan Milas Ören kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları ile Muğla'nın altyapı sorununa büyük bir çözüm getiriyor. Devam eden ve ihalesi yapılacak yatırımlarla 750 Milyon TL'lik alt yapı yatırımı Muğla'ya kazandırılmış olacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı çalışmaları bakanlık tarafından yapılacak ve atıksu bertaraf hizmetleri ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi ve gelirleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

Dünya'nın ve Türkiye'nin sahip olduğu güzellikleri ile en özel coğrafyasında yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm Muğla'yı sağlam alt yapı ağı ile ördüklerini, yaşadıkları şehri koruyan ve geleceğe taşıyan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün; “Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, 1480 kilometre kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ve birbirinden değerli 13 ilçesi olan mükemmel, eşsiz bir o kadar da geniş bir coğrafya. Özellikle alt yapı konusunda büyük eksiklikleri olan bu güzeller güzeli coğrafyada vatandaşlarımızın beklediği alt yapı yatırımlarına ayrı bir önem verdik. Önem ve aciliyet sırasına göre dünya bankası ve kendi öz kaynaklarımızla yatırım bekleyen bölgelerimizi belirledik. Muğlamızı sağlam ve geleceğe taşıyacak alt yapı yatırımları ile örmek için yatırım hamlemizi başlattık. Bodrum'dan Fethiye'ye, Milas'tan Kavaklıdere, Ula'ya alt yapı yatırımlarını ilçelerimize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Özellikle turizmde söz sahibi ilçelerimizde alt yapı yatırımlarımızı yazlık, kalabalık nüfusa göre yapıyor, hemşehrilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimizin de modern bir şehirde huzurlu vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Muğlamızda yaşayan herkesi kucaklayan, onların yaşamını kolaylaştıran tüm hizmetleri hayata geçiriyor, her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız”dedi.