Muğla'ya 9 yılda 1 milyon 652 bin metre içme suyu hattı

2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte altyapı sorunlarının tespiti için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, projeleri tek tek hayata geçiriyor. Muğla genelinde ihtiyaç durumuna göre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının eksik ve eski olduğu bölgelerde çalışmalara başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 İlçede binlerce noktada yeni hatlar yaptı.

2 milyon 531 bin metre hat yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın altyapısı için bugüne kadar 1 Milyar 792 Milyon gibi çok büyük bir harcama yaparken arıtma tesisleri, yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, yeni su kaynakları, içme suyu depolarının inşası, dere temizlikleri gibi birçok farklı alanda hizmetlerini sürdürüyor. MUSKİ ekiplerinin İl genelinde yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde 1 Milyon 652 Bin metre içme suyu, 825 bin metre kanalizasyon ve 81 bin metre yağmur suyu olmak üzere toplam 2 Milyon 531 bin metre hat yapıldı. Yapılan bu hat çalışmaları, ilçeler modern bir arıtma sistemi ve sürekli içme suyu sağlanması konusunda büyük önem taşıyor.

Gürün, “Şehrimizin altyapı sorunun ortadan kaldırıyoruz”

Altyapı çalışmalarının görünen yatırımlar olmasa da bir şehir için çok önemli olduğuna vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın geleceği için bu yatırımların önemine dikkat çekti. Gürün, 9 yılda Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanabilecek hatta bunu geçebilecek uzunlukta yeni hat çalışmaları yaptıklarını vurgularken, doğanın korunması için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Gürün, “Vatandaşlarımıza sürekli ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına 1 Milyon 652 bin metre içme suyu hattı yaptık. Bunun yanı sıra doğanın korunması ve atık suyun doğaya zarar vermemesi için 825 bin metre kanalizasyon hattı yaptık. Kanalizasyon hatlarından iletilen atık suyun bertarafı için en büyük eksiğin olduğu Bodrum ve Fethiye'de büyük arıtma tesislerinin bazılarını tamamladık, bir kısmı ise çok yakında hizmete açılacak. Şehrimizin modern ve güçlü bir altyapıya sahip olması, sürekli içme suyu sağlanarak, atık suyun doğaya karışmasını önlemek için yaptığımız bu yatırımlarla şehrimizde eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturuyoruz” dedi.