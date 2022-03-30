Muğla'ya Afrika tozu uyarısı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde Perşembe ve Cuma günlerinde Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illeri genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması” istendi.