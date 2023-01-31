Muğla'ya fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada Muğla ve çevresinin 1 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisine gireceği açıklandı.

Meteoroloji yaptığı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla çevrelerinde rüzgarın, 01.02.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (62-74 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.