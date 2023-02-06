Muğla'ya fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde bugün (Pazartesi) etkili olan rüzgârın etkisini arttırarak kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın (Salı) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi