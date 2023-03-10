İhlas Haber Ajansı

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Muğla'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Cumartes günü Muğla'ya fırtına uyarısında bulundu.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın Muğla çevrelerinde Cumartesi (11.03.2023) günü güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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