Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında yüzde 37 artış

Esin: “Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında 2018 yılının ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik bir artış yaşandı.” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, 2018 yılının ilk 10 ayına ilişkin verileri basın mensuplarıyla paylaştı. Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre ilk 10 ayda % 37'lik bir artış olduğunu belirten Esin, “Muğla'nın 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından ilk 10 aylık dönemde 2 milyon 633 bin 930 kişinin giriş yaptı. Bu rakam geçen yılın toplamına aşmıştır. Geçen yıl 1 milyon 893 bin 772 turist girişi olmuştur. Gelen turistlerin 787 bin 014'ü Dalaman Havalimanından, 177 bin 769'u Milas-Bodrum Havalimanından giriş yapmıştır. Bu girişlerde 964 bin 783 kişiyle İngiltere ilk sırada gelmektedir. Bu rakama deniz yolu ile gelen 55 bin 703 İngiliz ziyaretçileri de eklersek, İngiliz turistler 1 Milyon 036 bin 847 ile bir milyon bandını aşmıştır. İngilizleri sırası ile 390 bin 045 ile Rusya, 159 bin 018 ile Ukrayna, 142 bin 901 ile Almanya 109 bin 963 ile Polanya ve 105 bin 030 ile Hollanda takip etmektedir.” dedi.

Geçen yıla oranla bu artışın farklı nedenleri olduğuna değinen Suat Esin, " Avrupa ülkeleri ile olan siyasi sıkıntıların ortadan giderilmesi bunda öncü olmuştur. Bununla birlikte ülkemizin diğer destinasyonlara göre özellikle kurlarda meydana gelen artıştan sonra daha ucuz olması dolayısıyla kur artışı ekonomimizde bazı sıkıntıları oluşturmuş olsa da turizmi ve turizmciyi olumlu yönde etkilemiştir diyebiliriz. Bu olumlu gidiş 2019'da da kendini gösterecektir. 2019 turizm sezonunda özellikle İngiliz ve Avrupalı turist sayısında ciddi artışlar beklenmektedir. Tabi bu söylediklerimiz şu anda ki koşullara göre. Beklentimiz diğer Ülkelerle olan iyi ilişkilerin devam etmesi ve herhangi bir kriz yaşanmamasıdır. Bizlerin hedefi bütün bu olumlu gelişmeleri göz önünde bulundurarak daha yükseklere taşımak olmalıdır. Yani 5-6 ay turizm değil 12 ay turizm hedefini gerçekleştirmek için çaba sarf etmektir. Bunun için doğa turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi, spor turizmi gibi alanlara yönelmelidir.

Yine bölgemiz mavi tur tutkunları için bulunmaz koylara ve eşsiz güzelliklere sahiptir. Türkiye'nin 1484 km ile en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'mız kültürel varlıkları, muhteşem doğası, denizi, güneşi, kumunun yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Ve bütün bu güzellikler de bölgemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Mavi tur bölgemizde artık bir marka haline gelmiştir.

Bakanlık belgeli 23, Belediye belgeli 6 Marina bölgemize ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamakladır. Bölgemize gelen mavi tur tutkunları Marmaris, Bodrum, Gökova, Fethiye, Datça, Göcek, Kızılada ve Hisarönü koylarını tercih etmektedirler" dedi.

Dört aylık yeni bir yönetim olarak Marmaris'te çalışmalarına aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Suat Esin, bu sezon boyunca, özellikle kaçak tur satışları ile ciddi mücadele verdiklerini söyledi. Esin," Yol denetimleri, sahildeki stantlarda yapılan kaçak tur satışları ve otel içinde yapılan kaçar tur satışları ile ilgili denetimler yaptık. Biz bu şekilde kaçak tur satışı yapan işletmeleri buradan uyarıyoruz. Cezalar giderek ağırlaşıyor. Sahil kenarında bir hafta aralıklarla denetimlerimizi sürdürdük. Denetimlerimiz özellikle kış turizminde de devam etmektedir. Bu denetimlerde yasa dışı satış yapanlar hakkında para cezası ve yasal işlemler yapıldı. Bunlarla ilgili raporlar tutularak gerekli mercilere teslim ettik" dedi.