Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yarın sabah saatlerinden sonra Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Muğla çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ”ifadesi kullanıldı.