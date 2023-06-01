İhlas Haber Ajansı

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Muğla'ya gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevresi için şiddetli yağış, fırtına ve dolu yağışı uyarısında bulundu.


Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 2 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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