İhlas Haber Ajansı

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Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu.


Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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