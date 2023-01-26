Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak çok kuvvetli(51-75 kg/m2) ve yerel olarak şiddetli (76-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.