İhlas Haber Ajansı

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Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.


Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak çok kuvvetli(51-75 kg/m2) ve yerel olarak şiddetli (76-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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