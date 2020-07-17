Muğla'ya şehit ateşi düştü

Kıbrıs'ta vatani görevini yapan Muğlalı er Mutlu Kartiz şehit oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden ve Kıbrıs'ta şehit olduğu öğrenilen Mutlu Kartiz'in ailesine acı haberi Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Muğla Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu iletti. Acı haberi alan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken şehidin Ortaköy'deki evine Türk bayrağı çekildi. 23 yaşındaki Kartiz'in çamaşırhanede ayağının kaymasıyla düşerek beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.