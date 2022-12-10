Muğla'ya şiddetli yağış, sel ve su baskını uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla için yapılan son dakika uyarısında Pazar sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış, taşkın ve sel uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 12 Aralık 2022 Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, hortum oluşma riski, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.