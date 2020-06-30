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Muğla'ya tatile gençler ölümden döndü

Manisa’dan Muğla’nın Ula İlçesi sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi’ne tatile giden gençlerin aracı Menteşe’de yol üzerinde yandı.

Manisa'dan Muğla'nın Ula İlçesi sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'ne tatile giden gençlerin aracı Menteşe'de yol üzerinde yandı. İtfaşiye tarafından müdahale edilerek söndürülen araçtaki kişiler ölümden döndü.


Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Aydın yol kontrol noktasının hemen altında bulunan kavşakta meydana geldi. Manisa'dan Muğla'ya tatil için gelen üç gencin içinde bulunduğu 35 ZGY 11 plakalı otomobilde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. 20 yaşındaki B.G.'nin kullandığı aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk olarak araçtaki tüpü dışarı çıkaran gençler, ardından bagajdaki eşyalarını dışarı attılar.


Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta maddi hasar oluşurken, gençler yangını yara almadan atlattı.

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