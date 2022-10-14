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Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi ve Pazar günleri için Muğla’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, sahil bölgelerinde yağışın kuvvetli olması beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi ve Pazar günleri için Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, sahil bölgelerinde yağışın kuvvetli olması beklendiği açıklandı.


Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Pazar günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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