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Muğla'ya yapılacak ilk yeraltı barajı 2021 yatırım programına alındı

Muğla’da ilk kez Milas İlçesi Ören Mahallesine doğal hayat ve habitata zarar vermeden tarımsal sulama amaçlı yeraltı barajı yapılıyor.

Muğla'da ilk kez Milas İlçesi Ören Mahallesine doğal hayat ve habitata zarar vermeden tarımsal sulama amaçlı yeraltı barajı yapılıyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Bir damlası ziyan olmasın diye, buharlaşmayı sıfırlayarak suyu yer altında depolayacak yeni bir projeye daha imza atıyoruz. Su kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak, denize karışmadan kullanabilmenin yeni yollarını arıyoruz. Bu kapsamda Milas ilçemizin Ören Mahallesi'nde Muğla'mızda ilk kez doğal hayat ve habitata zarar vermeden tarımsal sulama amaçlı yeraltı barajını inşa etmek için çalışmalara başladık" dedi.


Gökcan, "Bölgemizdeki 1000 dekar tarım arazisini suyla kavuşturarak üretimi artıracak bu önemli projemiz için hazırlıklarımız büyük bir hızla sürüyor. 2021 yatırım programına dahil edilen bu çığır açacak projemiz için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum. Bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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