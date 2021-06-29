Muharrem İnce, Marmaris'te Memleket Partisi İlçe Ofisi'ni açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin ilçe hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il ve ilçe bürolarının açılışlarını yapmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Marmaris Tepe Mahallesi'nde bulunan parti binasının önünde duran seçim otobüsünün kapısından mikrofonla partililere seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Kimsenin yaşam şekline karışmadan, ırk, din, dil ayırmadan herkesi çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Bu memleketi hep beraber yöneteceğiz” diye konuşurken parti hizmet binasının yanında bulunan bir apartmanın birinci katındaki bir büronun balkonunda bulunan bir kadın “Siz o şansı çoktan kaybettiniz” diyerek tepki verdi.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlar ve partililerle otobüs önünde hatıra fotoğrafı çektiren İnce, partisinin açılışını yapmak için binaya yöneldi. İnce partisinin ilçe hizmet binasını en genç üye Zeynep Hazar Tulpar (19) ile Irmak Toprak (14) ve Nergiz Şen'e (13) “Haydi Bismillah” diyerek kurdele kesip açtı. Parti binasının açılısından sonra esnafları ziyaret eden Muharrem İnce, Marmaris İlçe Başkanı Duran İlgün ve partililer Marmaris turu yaptıktan sonra bir otele geçti.