Muhtar sokak hayvanlarını kendi imkanları ile besliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akarca Mahalle Muhtarı Cevdet Köse, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besliyor.

Kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Zor günlerinde hayvanları unutmayan Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse ve azaları kendi imkanları ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için Akaraca Mahallesi genelinde periyodik aralıklarla gerek hayvan severlerin bağışladığı, gerekse de kendi imkanları ile tedarik ettiği mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Muhtar Köse'nin bu çalışması mahalle halkı tarafından büyük taktirle karşılanırken, Köse, sokak hayvanlarının da mahallenin birer bireyi olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının da mahalle sakini olduğunu ifade eden ve elinden geldiğince sokak hayvanlarının ihtiyacını gidermeye çalıştığını ifade eden Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse, "Mahallemde bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımı muhtar olmadan önce de sürdürüyordum. Bu sorumluluğum muhtar olduktan sonra biraz daha arttı. Mahalle halkımın da bu konudaki müracaatlarını hiç bir zaman geri çevirmeyerek, elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyorum. Akarca Mahallesi Muhtarı olarak ben bu konuda kendimi oldukça şanslı görüyorum. Çünkü evcil hayvanlara ve sokak hayvanlarına yönelik oldukça ilgi gösteren bir mahalle halkına sahibim. Mahallemdeki esnaf arkadaşlarım da bana destek olurken, ihtiyar heyetimde genç bir bayan arkadaşım var. Kendisi veteriner. Onun da bu çalışmamda bana çok büyük katkısı var. Özelikle kış aylarında olmamız neticesinde bu hayvanların biraz daha ilgi ve bakıma ihtiyacı var. Bizde elimizden gelen çalışmayı sarf ediyoruz" dedi.

Tezer, "Muhtarımız taktire şayan bir çalışma yapıyor"

On bir yıldır Akarca Mahallesi'nde yaşadığını ifade eden Gülen Tezer, isimi vatandaş ta muhtar Cevdet Köse'nin bu çalışmasının oldukça taktire şayan bir çalışma olduğunu ifade etti. Kendisinin de sokak hayvanlarına yönelik bir takım çalışmaları olduğunu fakat, şimdiye kadar sokak hayvanlarına yönelik çalışma içerisinde olan bir mahalle muhtarı ile karşılaşmadığını söyleyen Tezer, "Akarca Mahallesi Muhtarımız Cevdet Köse'nin mahalle muhtarlığına aday olduğu dönemde kendisine sokak hayvanları için neler yapacağını sormuştum. Kendisi de bana sokak hayvanları için planladığı çalışmalardan bahsetmişti. 2019 yılında gerçekleşen seçimlerin hemen akabinde yani muhtarlığı kazandıktan çok kısa bir süre sonrası bana ve mahallemizdeki hayvan sever vatandaşlara vermiş olduğu vaadini yerine getirmeye başladı. Mahallemizde sokak hayvanları çok olduğu için ne yazık ki araçların altında kalarak can veren çok hayvan oldu. Bunun önüne geçmek için mahallemizin giriş ve çıkışlarına sokak hayvanlarının olduğuna dair levhalar hazırlattı ve yol kenarına koydurdu. Muhtarımızın bu önlemi çok işe yaradı ve artık geçmiş yıllarda olduğu bu canlılar araçların altında kalmıyor" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına yönelik muhtar Köse'nin çalışmalarının bununla yeterli kalmadığını söyleyen Tezer, "Mahallemizdeki sokak hayvanları ile ilgili ne zaman kendisine müracaatta bulunsak bizleri hiç boş çevirmedi. Gerek hayvan sever dostların katkıları ile gerekse de kendi imkanları ile daima periyodik zaman dilimlerinde sokaklardaki hayvanlar için bulunan mama kaplarını kendisi doldurur. Akarca mahallesi olarak biz vatandaşlar ve mahallemizdeki sokak hayvanları böyle bir muhtara sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine çok minnettarız. Oldukça da başarılı görüyoruz. Tüm çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi.

Yaklaşık 15 yıldır Akarca Mahallesinde Veterinerlik muayenehanesinin olduğunu söyleyen Uzman Veteriner Hekim Mustafa Tanır ise, "Yaklaşık iki yıl önce mahallemize muhtar seçilen Cevdet Köse muhtarımız, muhtar olmadan önce de sokak hayvanlarına ilgi gösteren bir kişi idi. Tabiki muhtar olduktan sonra bu ilgisi ve çalışması biraz daha arttı. Uzaktan gözlemlediğimiz kadarı ile mahalle halkımızda bu çalışmasından oldukça memnun. Bizde kendisine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu güzel çalışması içinde kendisini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.