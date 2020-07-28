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Muhtardan itfaiye tankeri ile yangına ilk müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin orman ve kırsal köylere dağıttığı yangına ilk müdahale tankeri Çırpı Mahallesi’nde olası bir saman yangının büyümeden sönmesini engelledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin orman ve kırsal köylere dağıttığı yangına ilk müdahale tankeri Çırpı Mahallesi'nde olası bir saman yangının büyümeden sönmesini engelledi. Çırpı Mahalle Muhtarı Mehmet Şanlı köy içinde çıkan saman yangınına Büyükşehir'in yangın tankeri ile müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangın alanına geldiğinde sadece soğutma çalışması yaptı.


Menteşe İlçesi Çırpı Mahalle Muhtarı Mehmet Şanlı samanlıkta oluşan yangına kısa sürede Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yangın tankeri ile müdahale ettiğini ve yangının büyümeden önüne geçtiklerini söyledi. Kırsal ve orman içi mahallelerde bu yangın tankerlerinin çok işe yaradığını söyleyen Mehmet Şanlı bunlar ne işe yarayacak diyenlere bu yaşanan olayın çok iyi bir örnek olduğunu belirtti ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e tüm hizmetleri ve yangın tankeri için teşekkür etti.


Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Muğla genelinde kırsal ve orman içi mahallelerine 136 yangına ilk müdahale tankeri dağıttı ve muhtarlara tankerin nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitimler verdi.

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