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Muhtarlar Federasyonundan Kaymakam Arslan'a ziyaret

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, muhtarlardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, muhtarlardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Arslan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette yeni kurulan federasyonun ve yeni yönetimin kurulunun hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Arslan, vatandaşlara etkin, verimli, kaliteli kamu hizmeti sunulmasındaki çalışmalarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.


Federasyon Başkanı Akay ise Federasyon olarak yürütecek oldukları çalışmalar hakkında Kaymakam Arslan'a bilgi verdi.

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