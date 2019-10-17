Muhtarlar Günü'nü lokma dağıtımı ile kutladılar

Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği tarafından Muhtarlar Günü nedeniyle Muğla Kurşunlu Meydanı'nda lokma dağıtımı yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için duaların okunduğu etkinliğe protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Hayrettin Akay, "Öncelikle Suriye sınırımızda devam eden Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman askerimize Muğla'dan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Tüm kalbimizle askerlerimizin yanındayız. Hepsinin sağ salim vatan topraklarına dönmeleri en büyük dileğimizdir. Muğla'da 569 mahalle muhtarımız bulunuyor. Vatandaşlarımızın oyları ile seçilen biz muhtarlar vatandaşlarımıza hizmet için varız. Kurumlarla ilişkiler, vatandaşların taleplerinin takibi ve yerine getirilmesini sağlamak bizlerin başlıca görevidir. Muhtar, vatandaşla kurum arasındaki en temel yapıdır. 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ederek bizleri gururlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum" dedi.

Etkinlik, lokma ikramının ardından sona erdi.