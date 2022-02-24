Muhtarlar sorunlarını anlattı

Kaymakam vekili Hayrettin Balcıoğlu, Turizm Otelcilik ve Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Fethiye Belediyesi ve ilçe daire amirlerinin de katıldığı toplantıda sorunları tek tek dinleyip not aldırdı. Mahalle muhtarlarından mahalleler ile ilgili bilgiler alan kaymakam Vekili Balcıoğlu sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Fethiye'de vatandaşların kaymakamlığa en kısa sürede ulaşabilmesini sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu “ Fethiye'de vatandaşların sıkıntıları bizim önceliğimiz. Bakanlığın açık kapı uygulamasında görüldüğü gibi vatandaşımız bize en kolay nasıl ulaşabilir konusu üzerinde çalışıyoruz. 41 muhtarımızla birlikte bugüne kadar olan sorunları konuşacağız. Bundan sonrası için de gerekenler nelerdir diye konuşacağız. Burada tüm kuruluşlar müthiş bir birlik beraberlik içindeler. Bütün dert vatandaşa hizmet etmek. Temenni ediyorum ilk toplantımızda birbirimize ulaşma yollarını Whatsapp mesaj hattı gibi konuları görüşeceğiz. Fethiye'de derdi olan bir vatandaşımıza başta şahsım olmak üzere tüm kurumlara bildirilmesi üzerine herkese büyük işler düşüyor. Sadece muhtarlarımıza değil özellikle Whatsapp mesaj hattına çok önem veriyorum. Vatandaş bir sorun gördüğünde resmini çekip bildirecek. Sorunları çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarların sorunlarını daha iyi çözebilmek için onlu gruplar halinde sürekli toplantılar yapacaklarını söyleyen Kaymakam Vekili Balcıoğlu “Muhtarla Derneği Başkanı Niyazi Bey sağ olsun köyden mahalle olmuş mahallelerimiz var. Gruplara ayırdık. Önümüzdeki hafta bir diğer 10'lu grup ile toplantı yapacağız. 4'lü grup şeklinde ayrıldı. Güzel bir format oluşturulursa toplantılar devam edecek. Fethiye yaz dönemi için önümüzdeki günlerde yabancı misafirleri ağırlayacak. Devir hız devri. Her taraftan ön görüşü olmamız lazım. Gözümüz kulağımız muhtarlarımız” dedi.