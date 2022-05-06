Muhtarlara ilkyardım eğitimi

Muhtarlara böcek sokması, zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık, sıcak çarpması gibi konularda gerekli temel eğitimler verildi. Eğitimlerde başarılı olan muhtarlara ilk yardım sertifikası verildi.

Muhtarların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personel ve diğer kamu veya özel kuruluşlarında çalışanlarına temel ilkyardım ve otomatik eksternal defibrilatör eğitimi verildi. 2018 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitim merkezinde toplamda 1325 kişi ilk yardım eğitimi almış ilkyardımcı kimliğine sahip oldu.

Mahalle Muhtarları; “Eğitimlerin büyük yararını gördük”

İlkyardım eğitimlerinin büyük yararı olduğunu söyleyen Mahalle muhtarlarından, Menteşe Çiftlik Köyü Muhtarı Nuri Öztürk, “Muğla Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu temel ilk yardım eğitimlerinin faydasını görüyoruz. Mahallemizde baygınlık geçiren bir vatandaşımıza ilk müdahaleyi yaptık ve ambulansın gelmesini bekledik. Bizlere temel ilk yardım eğitimi veren büyükşehir belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Menteşe Günlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Çelebi ise, “Köy kahvesinde oturuyorduk. Karşımızda trafik kazası oldu. Vatandaşın ayağından kan akıyordu. Ayağına turnike sistemi uyguladık. Aldığımız eğitim ciddi anlamda faydasını gördük” şeklinde konuştu.