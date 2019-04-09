Muhtarlardan Başkan Aras'a hayırlı olsun ziyareti

31 Mart yerel seçimleri sonrası görevlerine başlayan Bodrumlu muhtarlar, önceki dönemlerde görev yapmış eski muhtarlar ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrumlu mahalle muhtarları ve geçmiş dönem mahalle muhtarları katıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ile Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Nilay Karamustafaoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette muhtarlar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Yerel seçimlerin ardından görevlerine başlayan muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Aras ise, “Karşılıklı uyum içinde çalışacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinlemek, onları bize iletmek için mahallelerimizde aktif olarak dolaşacak olan halkla ilişkiler ekipleri kuruyoruz. Ben de sizleri sık sık ziyaret edeceğim. Bütün mahallelerimizi dolaşarak mahalle toplantıları düzenleyeceğiz. Hem sizleri hem de vatandaşlarımızı birebir dinleyeceğiz. Notlarımızı alarak, projelerimizi onlar ile uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Aciliyeti olan işleri ise hemen gerçekleştireceğiz. Diğer işlerimizi de belli bir plan program dahilinde, belli bir tarih aralığında gerçekleştireceğiz. İnşallah 5 yıl içerisinde hiçbir mahallemizde belediyemizin hizmetleri ile ilgili eksiğimiz kalmayacak. Bizler bunun için çalışmaya başladık” dedi.