Muhtarlardan Başkan Gürün'e Teşekkür

2014 yılından bu yana Muğla'ya, ilçelerine ve mahallelerine yapılan hizmetler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür eden muhtarlar, martta yapılacak seçimlerde de hep birlikte Muğla'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Muğla İli ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Hayrettin Akay ve dernek üyesi muhtarlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaretlerinde kısa sürede Muğla'da olmayan bir belediyenin kurulduğunu ve Muğla gibi zor bir coğrafyada hizmet vermeye başladığını, ayrıca muhtarlar için Muhtarlar Masası'nın kurulduğunu söylediler. Muhtarlar Masası sayesinde kısa sürede birimlere ulaşabildiklerini, en önemlisi de kendilerine hizmetler hakkında olumlu veya olumsuz geri dönüşüm yapılarak bilgilendirildiklerini belirten muhtarlar, farklı şehirlerdeki muhtar toplantılarına katıldıklarını, Muğla'da yapılan hizmetleri o toplantılarda paylaştıklarını, gerek yeni Büyükşehir olan illerde gerekse diğer illerde görev yapan muhtarların Muğla'daki hizmetleri beğendiğini belirttiler. Ziyaret sonunda üzerinde “Köy ve mahallelerimizde yapılan tüm hizmet ve çalışmalar için teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.” yazan plaketi Başkan Gürün'e takdim eden Muğla İli ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Hayrettin Akay tüm muhtarlarımız adına sizlere teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde de hep birlikte Muğla'mız için çalışacağız” dedi.

2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla vatandaşlara ve vatandaşlarla aralarındaki en önemli bağ olan muhtarlara verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, önümüzdeki dönemde de vatandaşlardan, muhtarlardan aldıkları güvenle Muğla'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, geniş coğrafyasında 13 ilçesi, 566 mahallesi ile ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Bu güzel, eşsiz coğrafyanın en büyük zenginliği de sevgiyi, hoşgörüyü ve güleryüzü yüreğinde barındıran insan zenginliği. Yerel yönetimler olarak hemşehrilerimizle aramızdaki en önemli bağ olan siz muhtarlarımızla birlikte 2014 yılından beri Muğla'mıza hizmet ediyoruz. Gerek sizler için kurduğumuz Muhtarlar Masası, gerekse daire başkanlarımıza kısa sürede ulaşabilmeniz sayesinde sizlerle koordineli çalışarak birçok hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sizler bizim vatandaşlarla aramızdaki en güçlü bağsınız. 2014 yılında sizlere verdiğimiz sözleri ve daha fazlasını Muğla'mıza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnuniyeti ve yüzlerindeki gülümseme bizim için herşeyden önemli. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla'mıza siz değerli muhtarlarımıza birlikte hizmet etmeye, bu güzel şehre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.