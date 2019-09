Muhtarlardan Büyükşehir'e mezarlık hizmeti teşekkürü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlık alanlarında her yıl düzenli olarak yapılan ot biçme, ilaçlama ve budama işlemleri bu yılda devam ediyor. Bunun yanı sıra İl genelindeki mezarlık alanlarında mevcut yapıların bakım, onarım, tamirat ve tadilat işlemleri ile mezarlık alanlarının korunmasına yönelik duvar veya tel örgü ile etrafının çevrilmesi işlemlerinin de yapımı devam ediyor.

“Son Görevimizi Rahatlıkla Yerine Getirebiliyoruz”

Menteşe İlçesi Bağyaka Muhtarı Emin Tuğrul, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların son görevlerini yerine getirdiği mezarlıklardaki eksiklerin giderilmesi için yoğun çaba harcıyor dedi. Muhtar Tuğrul “İl içi ve il dışındaki cenazelerin nakil işlemleri için günün 24 saati hizmet vermeye devam eden büyükşehir ekipleri mevcut mezarlık alanlarının dolduğu bölgelerde de uygun mezarlık alanları bulunup tahsisi çalışmaları da yürütüyor. Mezarlıklarımızdaki eksiklikleri tek tek gideriyor. Bu nedenle başta Başkan Osman Gürün ve tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.

“Mezarlıkların Fiziki Şartları Oldukça İyi”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Fethiye İlçesi Foça Mahalle Muhtarı İlker Can, mezarlık alanlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Can, “Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri gibi mezarlık ekipleri de çok iyi çalışıyor. Gerek yabani otların bertaraf edilmesi gerek ilaçlama ve gerekse de ortaya çıkan fiziki eksikliklerin giderilmesi konusunda her zaman yardımcı oluyorlar. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.