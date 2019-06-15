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Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi

Türk Sinemasının efsane oyuncularından Müjde Ar, Bodrum’da torunlarıyla beraber yaz sezonunu açtı.

Türk Sinemasının efsane oyuncularından Müjde Ar, Bodrum'da torunlarıyla beraber yaz sezonunu açtı.


Önceki gün Yalıkavak'ta bir Aquapark'ta görüntülenen Ar, torunları Deniz ve Onur'la bol bol vakit geçirdi. Havuzda torunlarıyla birlikte saatlerce oynayan Ar daha sonra evinin yolunu tuttu. Dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ar, Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan, ‘'Yeğenine 3.5 milyona ev aldı'' konusuna da açıklık getirdi. Ar, ‘'Çocuklar öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey'' diyerek ev almadığını söyledi.

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