Müjde Ar davasına takipsizlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin ticari itibar zedeleme davası açtığı ünlü oyuncu Müjde Ar'ın davasına takipsizlik kararı verildi.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde evi bulunan Müjde Ar, evinin yakınlarında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel içerisindeki Günay Restaurant'ın gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazmış ve gerekli yerlere şikayetini dile getirmişti. Gazetecilere yaptığı açıklamalar sonucunda BVS Bosphorus Resort Hotel, sanatçı hakkında otel ve Bodrum Belediyesine yönelik asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemeler sonucunda kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.